A importância dos franciscanos para Anápolis

Nascido Giovanni di Pietro di Bernardone em 1182 em Assis na Itália, Francisco de Assis ocupa lugar de destaque no mundo católico e no imaginário ocidental. Uma das referências mais conhecidas da Igreja Católica, o jovem que deixa a riqueza da família em busca de outro ideal de vida marca profundamente a sociedade, se tornando um arquétipo de simplicidade, fraternidade e amor ao próximo.

Essa filosofia de vida e de olhar para o mundo cresceu e deu origem a diversas ordens religiosas, algumas muito importantes para o desenvolvimento de Anápolis.

A Ordem dos Franciscanos Menores conduz as rádios São Francisco e 96 FM e o Colégio São Francisco. Os franciscanos capuchinhos têm forte participação na Paróquia São Sebastião ao longo de mais de quatro décadas.

As franciscanas de Allegany conduziram a Santa Casa e possuem uma obra social muito importante através do Convento Mãe Admirável e as franciscanas da Divina Misericórdia realizam ainda hoje um trabalho relevante na Casa Bethânia.

Como não lembrar do capuchinho Frei Selito Lorenzetti e sua atuação franciscana encarnada na Paróquia São Sebastião? Seu exemplo de fé e perseverança atravessando o martírio acamado durante anos até o encontro com a irmã morta.

Os programas de rádio de Frei João Batista Vogel e no mais belo quando revela ao público a descoberta da leucemia e sua partida sem volta aos Estados Unidos, tocando ao fundo a canção “The and” na voz de Earl Grant.

O trabalho fantástico da irmã Elizabeth Sweeney no “leprosário” dedicando sua vida às pessoas que sofriam com hanseníase num momento da história onde o isolamento e o abandono ainda eram costume.

Muitos foram os frades e freiras que passaram por Anápolis e deixaram sua contribuição na educação, saúde e no desenvolvimento social do nosso povo vivendo no dia a dia os ensinamentos de Francisco.