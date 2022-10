Existe um paraíso que esconde paisagens maravilhosas e dá para ir o ano todo em Goiás

Não é segredo para ninguém que Goiás é um estado que possui belíssimas paisagens e lugares para visitar e aproveitar.

Existem aqueles destinos mais tradicionais, como Alto Paraíso, Pirenópolis, Cidade de Goiás e Caldas Novas. Que atraem diversos turistas durante o ano.

No entanto, existe uma cidade em Goiás com pouco menos de 10 mil habitantes que esconde paisagens maravilhosas e que pode ser visitada durante o ano todo.

Trata-se de Mambaí, na região Leste do estado. A cidade possui diversas cachoeiras, lagos, cavernas e cânions que são um convite ao contato com a natureza.

Além do ecoturismo, o município também tem opções para quem tem uma alma mais aventureira. Dentre elas estão o pêndulo em cachoeira, rapel em caverna e tirolesa. Ou seja, o que não falta são atrações para todos os gostos.

Quem curte o contato com a natureza não pode deixar de conhecer o “Poço Azul de Mambaí”. A trilha que leva até o local é um pouco difícil, mas a recompensa vem ao final do caminho.

Apesar do nome no singular, são três poços próximos entre si e, apesar da proximidade, com características únicas de cada um deles.

Outro local em meio a natureza é o “Fervedouro do Léo”, que fica na Fazenda Rio Vermelho, uma propriedade privada no município.

São 6 km da sede da fazenda até o local onde fica a atração, em uma trilha que praticamente não tem sombra, ou seja, o protetor solar neste caso é indispensável.

No fervedouro, por mais que se tente, não é possível afundar. Apesar do aspecto de areia movediça formado pelo encontro da água com a areia, não existe nenhum perigo para o turista. A água inclusive é muito rasa.

Mambaí também oferece opções para os mais aventureiros, como o rapel na claraboia da Caverna das Dores. Por uma fenda, são 27 metros até chegar ao chão.

O local não é totalmente escuro e é possível observar as formações das cavernas, além de encontrar alguns morcegos durante o trajeto.