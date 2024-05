Homem sai dirigindo tranquilamente após ser baleado três vezes e ainda sofrer mata-leão, em Trindade

Ele foi alvo de diversas agressões, enquanto outros clientes que estavam na distribuidora seguiram sentados e observando tudo calmamente

Thiago Alonso - 06 de maio de 2024

Câmeras de segurança registraram a confusão. (Foto: Reprodução)

Um caso um tanto quanto surpreendente chocou os moradores do Setor Maysa 2, em Trindade, onde um homem, de 39 anos, sobreviveu a uma tentativa de homicídio, na tarde desta segunda-feira (06).

A vítima estava sentada em uma distribuidora quando, por volta das 15h00, um homem, de 59 anos, chegou ao local com uma arma de fogo.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito tira a arma do bolso e em seguida começa a disparar em direção ao homem.

No entanto, é possível ver o momento que a vítima tenta se desvencilhar dos tiros e parte para cima do suposto atirador, agarrando as pernas dele e o jogando no chão. A briga continua com o suspeito golpeando o homem, além de tentar enforcá-lo.

O mais surpreendente de tudo, porém, é que a discussão parece acabar “tranquilamente”, com cada entrando no próprio carro e dirigindo normalmente.

Após o episódio, a vítima foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor Soares, onde recebeu um primeiro atendimento preliminar, sendo encaminhada posteriormente para o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).

Lá, o homem precisou ser internado, visto que possuía uma hemorragia por conta dos tiros que atingiram três locais diferentes, sendo dois no tórax.

Porém, apesar do quadro, o estado dele foi considerado regular e ele se manteve consciente durante todo o tempo.

O suspeito, por sua vez, se apresentou em uma delegacia logo após o crime.

Agora, a Polícia Civil (PC) realizará as devidas investigações sobre o caso, para entender as motivações por trás do ataque.