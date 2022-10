Goiás vai ganhar dois tobogãs gigantes com experiências nunca vistas no país

Goiás vai ganhar dois tobogãs inéditos – que serão instalados no Hot Park, em Rio Quente. A novidade será integrada ao brinquedo Xpirado – principal atração do local – e terá capacidade máxima para atender 1600 pessoas por hora e boias para até quatro pessoas. Ao longo do trajeto, os aventureiros vão passar por três tipos de experiência diferentes.

Cada pista terá 17 metros de altura. Uma delas, que ficará à direita, contará com um trajeto de 150 metros e uma descida chamada de Tornado 24 .

Nela, os visitante poderão se aventurar por meio da oscilação das boias causadas pelas subidas, descidas e giros de ‘tirar o fôlego’. Além disso, a estrutura também contará com algumas curvas que pretendem dar mais emoção para o público.

Já a outra, terá um percurso com 170 metros e contará com o Flying Saucer. Nessa parte, elementos parecidos com grandes discos serão responsáveis por fazer com que as boias façam curvas em alta velocidade.

Para completar a experiência, o tobogã ficará descoberto, o que possibilitará com que a pessoa contemple o céu ao longo do trajeto, finalizando o percurso em uma piscina rasa.

A previsão é que a novidade seja lançada até o próximo verão. Vale ressaltar que todo o trajeto será realizado por boias, permitindo com que até aqueles que não sabem nadar aproveitem o brinquedo.