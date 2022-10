Homem lembra de fazer o que muitos esquecem e acaba ganhando R$ milhões na loteria

Sorte já não seria nem a palavra adequada para explicar o caso de um homem que apostou na loteria, esqueceu da existência do bilhete, achou meses depois e descobriu que estava bem mais do que rico.

Parece inacreditável, né? Mas foi a história real de um morador da comunidade de Wasagamack, no Canadá, chamado Jerry Knott, que apostou em um bilhete e perdeu ele dentro de uma carteira antiga, por dois meses.

Após todo o tempo de sumiço, o homem achou por acaso o papel da sorte. “Eu vi um 2 e um monte de zeros e pensei: ‘Legal, ganhei $20.000′”, lembra Knott. A questão é que não foram apenas 20 mil dólares e sim US$ 20 milhões (o equivalente a mais R$ 103 milhões).

De acordo com o norte-americano, quando ele foi até à loja para receber o prêmio, os atendentes ficaram assustados com o valor da bolada e, principalmente, por ser um bilhete que deveria ter sido resgatado há semanas.

Jerry também explicou que é um empreendedor nato e que tem ótimas projeções para o dinheiro. O sonho que ele pretende começar a concretizar é a construção de alguns resorts na província de Manitoba, no Canadá.

“Há algum tempo, meu pai estabeleceu algumas terras com status de reservas no Lago Big Stone. Meu irmão e eu decidimos construir alguns chalés no lago para serem usados como um centro de tratamento ou uma experiência na selva”, explica o milionário.

A região fica localizada em uma área afastada e rodeada de lagos. O foco dele é fazer algo semelhante às grandes empresas, que se instalaram na comunidade de Wasagamack e construíram resorts voltados para a pesca.

A mulher e os filhos também serão presenteados com parte do valor do prêmio, segundo Jerry.