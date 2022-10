Justiça suspende cobrança em um dos novos pontos de pedágio em Goiás

A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, está proibida de cobrar pedágio na BR-080, em Jaraguá, para carros com placa de São Francisco de Goiás.

A decisão liminar é do juiz federal Fracisco Valle Brum. Segundo o magistrado, moradores do município dependem de Jaraguá para atividades básicas, como ir em agências bancárias, delegacias, Corpo de Bombeiros, dentre outras.

São Francisco de Goiás fica localizado há aproximadamente 25 km e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui cerca de 6.500 habitantes.

A concessionária afirmou que está seguindo o contrato de operação e “que trabalha, junto ao seu departamento jurídico, para a tomada de todas as medidas cabíveis”.

A Ecovias administra 851 quilômetros das rodovias BR-080, 153 e 414, entre Anápolis e Aliança do Tocantins.