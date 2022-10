Um vídeo registrado em Catalão, na região Sudeste de Goiás, mostra o momento em que quatro policiais militares agridem, com chutes e golpes de cassete, três jovens.

Na gravação, é possível ver dois homens no chão, tentando se defender, enquanto um deles tenta fugir, mas é perseguido por um dos policiais.

Ao G1, testemunhas que estavam no local afirmaram que a situação começou por volta das 21h na segunda-feira (03), no final da Festa do Rosário – celebração que acontece anualmente na cidade.

De acordo com elas, os jovens foram encaminhados até a Santa Casa de Misericórdia de Catalão. Um deles chegou a fraturar a perna. Já os outros dois, tiveram ferimentos leves.

À TV Anhanguera, a Polícia Militar da cidade afirmou que já abriu uma investigação interna para apurar os fatos e identificar os policiais envolvidos. De acordo com o órgão, os procedimentos serão acompanhados pela Corregedoria da PM.

Até o fechamento da reportagem, o motivo da briga e o atual estado de saúde dos jovens – que não tiveram o nome revelado – não foram divulgados.