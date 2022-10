Aberto curso gratuito com 360 vagas para professores e empreendedores de Goiás

Estão abertas as inscrições de 360 vagas para participar do curso gratuito do Governo de Goiás para capacitação na área de Gestão e Negócios para empreendedores, professores e pesquisadores.

O interessado em pleitear uma vaga já pode se inscrever por meio do site efg.org.br. As aulas acontecem no período noturno pela plataforma da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) José Luiz Bittencourt, em Goiânia.

O curso DE.CO.LAB – Elaboração de Projetos e Captação de Recursos – terá uma carga horária de 40 horas e tem como objetivo auxiliar na elaboração de propostas para editais de fomento de Goiás e no Brasil.

Vale lembrar que a capacitação tem como público alvo professores do ensino fundamental 2, ensino médio, técnico ou superior, empreendedores, e sócios-diretores de empresas.

O processo de seleção dos alunos será realizado pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG), ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG).