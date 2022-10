Atriz Bella Campos é a estrela da campanha “Amor pelo Coração do Brasil”, do Boticário

“Foi um presente gigante… uma honra! Eu estou muito grata!” As palavras são da atriz cuiabana Bella Campos, escolhida pelo Boticário para ser a embaixadora da campanha “Amor pelo Coração do Brasil”, que homenageia e declara sua admiração pelo Centro-Oeste brasileiro. A marca, que tem mais de 400 lojas na região, celebra o Centro-Oeste, suas belezas, riquezas, seu povo, suas cidades e as múltiplas potencialidades, que vão muito além das paisagens e agronegócios, enveredando pela urbanidade e mostrando cada cantinho desse pedaço do Brasil, que representa a segunda maior extensão territorial do país.

A atriz passou um dia e meio em Pirenópolis no final de agosto para gravar cenas da campanha. Para as filmagens, foram mais de 960 quilômetros rodados pela região evidenciando as paisagens e a natureza, que vão das cachoeiras de Pirenópolis e traços ousados da arquitetura até a capital do país.

A campanha leva para o público um pouco do que é viver no coração do Brasil. “Não dá pra descrever esse sentimento de pertencimento, de orgulho de onde sou, da minha terra. Eu me emocionei várias vezes gravando para a minha galera; para a minha região. E trazer isso nessa campanha, que exalta a nossa beleza, é incrível. Um presente”, celebra a atriz.

O filme de campanha traz, de forma lúdica e a partir das memórias da atriz, a narrativa das potencialidades da região. Bella relembra a sua origem, enaltecendo o pôr-do-sol, as paisagens, as cidades, as festas, tudo que compõe a cultura local, retratando o orgulho da beleza e do jeito de ser dos moradores da região.

“Boticário faz parte da minha história. Desde pequena, uso Ma Chérie e, na adolescência, Egeo Choc, o meu queridinho. Fazer parte dessa campanha que exalta a minha gente, a minha região, é uma honra. São ações como essa que fazem a gente se orgulhar de ser quem a gente é, da nossa beleza e querer se cuidar cada vez mais”, afirma Bella Campos. Compondo com a campanha, a marca ainda apresentou ao consumidor promoções de perfumaria que contam com os queridinhos da região: Malbec e Lily.

Você pode assistir aqui! (https://www.youtube.com/watch?v=9ArQ_vPmK5U )

Valorização

A marca, que traz o amor como um dos seus principais pilares, não poderia deixar de homenagear essa região formada por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, o coração do Brasil. Atualmente, a região conta com mais de 400 lojas do Boticário.

“O centro-oestino faz do seu estilo de vida a sua grande preciosidade. Qualquer marca, que queira prestigiar a história de vida desse povo, precisa valorizar as pessoas e os lugares que estão no centro da narrativa”, afirma Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário.

Além de ser reconhecida nacionalmente pela predominante atuação no agronegócio, a região tem ganhado ainda mais visibilidade pelas belezas naturais do cerrado, do Pantanal e um pedacinho da Amazônia. “Do amplo e alaranjado pôr-do-sol às águas claras das cachoeiras, o Centro-Oeste é o verdadeiro equilíbrio entre o verde e a área urbana; o ritmo perfeito para pulsar o coração do Brasil. E justamente com toda essa multiplicidade e todo esse amor, que o Boticário quer homenagear e se conectar”, ressalta Jacqueline.

Também é importante ressaltar que a marca fez questão de ir além da campanha: “Para nós, a valorização das regiões é coisa séria e uma atitude mais que falada, vivida. Por isso, além de trazer lindas imagens e personagens para a frente das câmeras, também fizemos questão de compor a equipe majoritariamente com profissionais locais. Dos 120 que compunham a equipe, 103 eram da região”, afirma a diretora de Marketing Regional do Boticário.