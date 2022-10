Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher grávida de três meses foi feita refém com uma faca no pescoço por um homem. O caso aconteceu na última segunda-feira (13) na cidade de Rio Verde, que fica na região Sudoeste do estado.

Durante a ação, agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana foram chamados e tentaram negociar com o suspeito, que acabou resistindo e recebeu um tiro no abdômen.

Nas imagens, o rapaz aparece segurando a vítima pelos cabelos enquanto pede para que ela assuma o que fez com o dinheiro que, supostamente, era dele.

“Eu falo para você não mexer com as minhas coisas e você vai lá e pega”, diz ele.

Entenda

Ao Popular, o tenente- coronel, Leandro Carvalho, afirmou que o suspeito e a mulher tinham um relacionamento e que o motivo do crime teria sido o desaparecimento de um dinheiro da carteira do rapaz.

De acordo com ele, após o disparo, a vítima acabou recebendo uma facada no braço e, devido ao estresse, perdeu o bebê.

Já o homem, foi encaminhado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, depois, transferido para o Hospital Municipal de Rio Verde.

Quando for liberado, ele será preso e autuado pelo crime de lesão corporal dolosa, ameaça e resistência, diz o tenente.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DEAM).