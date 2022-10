Mulher não aceita falecimento do marido e verdade vem à tona mais de ano depois

Uma mulher que não aceitou muito bem a morte prematura do marido, por pneumonia e Covid-19, optou por mumificar o corpo do homem e o manter dentro de casa por mais de um ano. O caso tem chocado o mundo inteiro.

A esposa, que não foi identificada, era casada com Vimlesh, de 35 anos. Ele morreu no dia 22 de abril de 2021, na Índia, e, desde então, foi mantido dentro do quarto da casa onde moravam.

A mulher acreditava que ele poderia acordar do coma, por isso quis o levar do hospital. Ela o enrolou em faixas e cuidou do corpo com produtos químicos que evitam o processo de putrefação.

Além disso, a viúva se preocupou em mantê-lo em um ambiente frio, com o auxílio do ar-condicionado, para evitar a decomposição. Toda a família consentiu em ajudar a mulher com o cadáver.

O corpo de Vimlesh só foi encontrado pelas autoridades quando a empresa que ele trabalhava procurou a polícia indiana para relatar que o funcionário estava desaparecido há longas datas.

As guarnições se deslocaram até o endereço da família e encontraram o homem. O corpo dele foi levado e cremado, posteriormente.

Segundo as informações do New York Post, a família não enfrentará acusações criminais pelas ações.