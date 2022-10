São esses os novos destinos que tem voos diretos para cidades com praia saindo de Goiânia

Os goianos que planejam curtir as férias de fim de ano em cidades do litoral brasileiro poderão desfrutar de voos diretos, saindo do Aeroporto Santa Genoveva. As operações, regulares e sazonais, são para nove destinos nos estados do Nordeste, Sul e Sudeste do país.

A oferta é da empresa Azul e vem para atender à demanda da alta temporada de verão em certas rotas, onde os viajantes precisavam fazer conexões. A novidade faz parte das 26 novas rotas nacionais criadas pela empresa em todo o Brasil.

Em algumas cidades, a ação deve se estender até o mês de setembro de 2023. Durante o período, todos os dias vão sair aviões do Aeroporto Santa Genoveva direto para os destinos turísticos.

Confira as cidades que passam a ter voos diretos saindo do Aeroporto de Goiânia:

Vitória

Vitória (ES) era a única capital do sudeste que não possuía voos diretos para a cidade goiana. A partir de 10 de novembro, a companhia irá operar três voos diretos e semanais entre as capitais goiana e capixaba.

Florianópolis

As viagens diretas, saindo de Goiânia com destino a Florianópolis, também terão início a partir do dia 10 de novembro. Os voos sairão do Santa Genoveva nas segundas, sextas e sábados às 03h10, com previsão de chegada no Aeroporto Hercílio Luz, às 05h10.

Salvador (sazonal)

Durante a alta temporada, entre dezembro e janeiro de 2023, Goiânia terá voos diretos para Salvador (BA) nas segundas, quartas, sextas e sábados. Nos dias de semana, as viagens serão de madrugada. Já aos sábados, as operações serão realizadas no início da manhã.

Porto Seguro

Outra rota sazonal na Bahia ao longo período de férias será Porto Seguro. Os voos acontecerão sempre aos finais de semana, a partir de 17 de dezembro, com aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 Clientes, e com jatos Embraer E1, com 118 assentos, e Embraer E2, com 136 assentos.

Fortaleza

Para Fortaleza (CE) os voos também começam em 17 de dezembro. Da capital goiana para a cearense, a decolagem ocorre às 23h30 com chegada às 02h20.

João Pessoa

Ainda no dia 17 de dezembro terão início as operações para João Pessoa (PB). A previsão é que os itinerário dure até 24 de setembro de 2023.

Maceió

As novas linhas também devem começar a operar no dia 17 de dezembro, com previsão de continuidade até setembro de 2023. Para quem quiser se adiantar, as passagens já podem ser compradas com preços a partir de R$ 2.513,24.

Natal

De dezembro até janeiro de 2023, Natal (RN) recebe voos diretos de Goiânia para as férias de verão. As aeronaves têm capacidade de ocupação entre 136 e 174 passageiros.

Recife

A partir de 10 de novembro, a companhia irá operar três voos diretos e semanais para Recife (PE). Os voos sairão de Goiânia às segundas, sextas e sábados às 03h, pousando no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles às 05h.