Série de comédia promete mostrar Anápolis do jeito que ela é

Anápolis terá uma série de comédia para chamar de “sua” em breve. A DM Produções está gravando um seriado com episódios que se passam não só na cidade, mas também pelas belezas naturais de municípios vizinhos.

A produção “Nós Vós Eis” vai retratar a realidade goiana com muito humor. O primeiro de 20 episódios dessa temporada será lançado no dia 1º de novembro, no canal do YouTube da DM.

De acordo com o idealizador da série, Diego Machado, a ideia da criação é mostrar Goiás da forma que ele é e desmitificar o pensamento de que o estado só tem “mato e fazenda”.

“Como a série se passa em Anápolis, o objetivo dos primeiros episódios é mostrar o que Anápolis tem de melhor”, disse.

Os espectadores vão poder acompanhar a vida de uma família goiana com personagens que todos conhecem bem, como o “playboy”, a mãe que saiu da fazenda com a família para morar na cidade e está se adaptando, entre outros.

“É bem típico série americana, que tudo se passa na cozinha e na sala e alguns pontos da cidade e também vai ter cena na escola”, contou o produtor.