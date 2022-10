Contamos aqui sobre alguns signos que teriam uma tremenda sorte em outubro, certo? Mas existem alguns signos que também passarão por uma fase complicada.

Mas não se assuste, desse maremoto será possível tirar muitas lições e isso os tornará ainda mais fortes e dispostos a vencer todas as dificuldades.

Inclusive, a volta por cima será garantida, para fechar esse pesado ano de 2022 com chave de ouro e cabeça erguida.

Conheça os signos que enfrentarão grandes dificuldades nos próximos dias, mas que conseguirão dar uma guinada e sair desse furacão muito bem!

Veja os signos que vão encontrar forças na dificuldade para superar a fase ruim:

1. Touro

As expectativas astrológicas para essa segunda casa do zodíaco não são nada boas. Porém, se tem uma coisa que o taurino sabe fazer bem é sair do turbilhão de dificuldades e vencer tudo.

A garra do nativo é realmente algo impressionante e desta vez não será diferente. Cuidado com o excesso de gastos. Sabemos que você é bem controlado e muquirana, mas quando decide gastar, rasga dinheiro mesmo.

Então, tenha calma! Compre apenas o necessário.

2. Câncer

Os cancerianos também poderão sofrer com dias ruins neste mês. Culpas e sentimentos de arrependimentos podem te sufocar. Mas não é hora disso.

Vá ao shopping, encontre os amigos, viaje para descansar, mas não se prenda ao passado, já que o que passou, passou.

Dias melhores virão! E lembre-se: pare de procrastinar!

3. Libra

Profissionalmente poderá ter alguns deslizes e te causar grandes transtornos por falta de atenção. Procure o foco e vá atrás do seu melhor novamente.

Más escolhas poderão ser tomadas nesse período também e serem capazes de te deixar muito mal, posteriormente. Seja mais criteriosa com as escolhas.

4. Aquário

Lua e Saturno em seu signo harmonizados com Vênus, Sol e Marte tendem a trazer uma posição de autoridade incisiva pelo jeito que se posiciona. Isso pode te trazer muitas brigas de discussões.

Inclusive, pessoas próximas podem estar se afastando nesses próximos dias, mas tenha calma! Você vai superar tudo isso.

Pondere uma melhor forma de se posicionar. Seja menos agressivo!

