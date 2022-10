Vídeo mostra ação de dupla que furtou dezenas de comércios em Anápolis

A Polícia Civil de Goiás, por meio da equipe policiais civis lotados no 3º Distrito Policial de Anápolis, prendeu na manhã desta quarta-feira (05), a dupla que estava tocando o terror nos comerciantes dos bairros Jundiaí e Santa Maria de Nazareth.

Os dois suspeitos teriam furtado ao menos 12 estabelecimentos comerciais da cidade entre os meses de julho e agosto.

Segundo a corporação, as investigações apontaram que os homens agiam pela madrugada. Com a ajuda de uma chave de fenda, arrombavam a fechadura do local, entravam e então levavam os itens mais fáceis de serem transportados e de alto valor.

Durante o interrogatório, um dos investigados confessou que, por cada furto, ele conseguia lucrar cerca de R$ 5 mil com a venda dos bens subtraídos. Ainda afirmou ter preferência por estabelecimentos com porta de blindex pela maior facilidade, pois segundo ele, era como se possuíssem “fechadura de papelão”.

Ao todo, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra a dupla e outras seguem sendo aguardadas pela Justiça.

A imagem dos suspeitos foi divulgada com o objetivo de se identificar possíveis novas vítimas de furtos cometidos por eles, assim como testemunhas que possam colaborar com as investigações.