Acredite, algumas frases comuns de serem ditas no dia a dia podem ser bastante prejudiciais para quem deseja ganhar na loteria.

Superstição? Não! É que quando se tem o grande sonho de ganhar uma verdadeira bolada, o cuidado se torna algo essencial.

Afinal, se tem uma frase que escutamos frequentemente é que “as palavras têm poder”. Todavia, o que quase ninguém conta é que em alguns casos, elas podem ser perigosas.

6 frases que quem quer ganhar na loteria deve evitar ao máximo falar

1. “Eu mereço!”

Se tem uma coisa que quem ganha na loteria precisa ter é controle financeiro, e acredite, você não vai querer sair dos trilhos antes mesmo de alcançar a vitória.

Uma vez ou outra você realmente pode merecer se dar um mimo, o problema é que esse “eu mereço” acaba se tornando uma desculpa para sair gastando desenfreadamente apenas para se agradar.

2. “Mês que vem não gasto com besteira”

Quer um conselho? Falar que não vai gastar com besteira no próximo mês é um grande erro.

Isso porque ao dizer isso, você acaba se deixando comprar o que bem entender agora para compensar economizando depois, o que pode trazer um certo prejuízo no final.

3. “Está em promoção”

Essa frase é uma clássica desculpa que um gastador costuma usar para justificar a sua compra.

Então, se você deseja ganhar na loteria, tome cuidado com esse lado consumista. Afinal, ele pode trazer uma grande dor de cabeça.

4. “Vou parcelar em 12x e tudo bem”

Muitos brasileiros acreditam que sair parcelando as compras é uma ótima saída para não pesar tanto no cartão ao final do mês.

Porém, na maioria das vezes, não é apenas uma compra, além de ser impossível saber o que acontecerá amanhã. Assim, aquelas pequenas parcelas vão se acumulando e se tornam uma verdadeira bola de neve.

5. “E se eu morrer amanhã?”

Quer ganhar na loteria? Então tire imediatamente da cabeça esse pensamento de “e se eu morrer amanhã?”

O motivo? Essa é apenas uma desculpa para gastar até mais do que se deveria, ignorando por completo todo o planejamento financeiro.

6. “O que importa é ser feliz”

Bem, essa frase é frequentemente utilizada por quem sabe que precisa economizar, mas ao mesmo tempo, está com uma louca vontade de comprar algo.

Mas acredito, nesse caso, que a felicidade é apenas passageira, já que ao final do mês, o boleto vai sempre bater na porta para estragar aquele momento alegre rapidamente vivido.

