Ameaça e agressão verbal de vereador a jornalista em Goiânia causa revolta

A ameaça ao jornalista José Bonfim, da rádio CBN Goiânia, feita pelo vereador Kleybe Moraes (MDB) nesta quarta-feira (05), tem gerado reações de revolta pelos profissionais da classe de todo país.

Em nota de repúdio, o sindicato dos jornalistas de Goiás (SindJor), ressaltou que esse tipo de ação é inaceitável. A entidade reforçou que não irá se abster do direito de tomar todas as medidas judiciais necessárias para “garantir o livre exercício” e integridade dos jornalistas.

“Uma pessoa em posição pública deve saber aceitar críticas e respondê-las de forma democrática ou acionar a justiça, caso se sinta pessoalmente ofendido”, diz a mensagem.

O posicionamento foi divulgado também pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). “Cada vereador é pago com dinheiro público e deve, sim, satisfação dos seus atos a sociedade”, completa a postagem compartilhada.

Nos comentários, diversas pessoas relatam a indignação com a ameaça sofrida por José Bonfim. “Aguardamos uma punição exemplar”, disse uma internauta, cobrando o MDB.

O partido do vereador emitiu um posicionamento, em nota. No comunicado, a entidade afirma se solidarizar com todos os jornalistas goianos atacados injustamente por Kleybe Moraes.

“Esperamos ainda que o vereador emedebista, detentor de cargo público que lhe foi conferido em votação popular, reveja seu posicionamento o mais rápido possível”, ressaltou.

A ameaça aconteceu na sessão ordinária na Câmara Municipal de Goiânia, nesta quarta-feira (05). Durante a fala, o vereador emitiu diversas ofensas e ataques aos profissionais da comunicação. Logo depois, ele foi até o jornalista José Bonfim e com o dedo no rosto dele, o agrediu verbalmente.