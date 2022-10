Concurso público em Goiás com mais de 145 vagas tem as inscrições prorrogadas

Os interessados em participar do concurso para docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) terão um novo prazo para se inscrever. A data para o certame com 146 vagas foi prorrogada para o dia 13 de outubro.

As inscrições podem ser feitas pelo site de seleção da instituição. Para participar é necessário pagar uma taxa de R$ 250, a ação poderá ser realizada até o dia 14, um dia após o encerramento dos cadastros.

Do número total de vagas, 38 são para a área de Ciências Agrárias e Sustentabilidade, 36 vagas para Ciências da Saúde e Biológicas e 72 oportunidades para Ciências Tecnológicas.

A remuneração para uma carga de 40 horas semanais pode chegar até a R$ 3.836,24.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 27 de novembro nos municípios de Anápolis, Campos Belos, Ceres, Goianésia, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos e Trindade.

O concurso será dividido em cinco fases, as demais etapas serão a prova didática, avaliação de títulos e produção científica, e avaliação multiprofissional. Essas vão ser realizadas na cidade de Anápolis e Região Metropolitana de Goiânia, conforme os editais de convocação.

Os resultados do certame devem ser divulgados no dia 12 de maio do próximo ano. Para mais informações, acesse os editais para a área desejada: Ciências Agrárias e Sustentabilidade, Ciências da Saúde e Biológicas, Ciências Tecnológicas.