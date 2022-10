Dupla desviava cargas de conhaque em Goiás para dar golpe em seguradora

Dois homens foram presos em Goiânia por suspeita de envolvimento nos crimes de estelionato e associação criminosa pelo desvio de uma carga de conhaque. A ação aconteceu nesta quinta-feira (06), por meio da 3ª fase da Operação Marcação Ferrada.

A dupla era formada por um empresário e o motorista. Juntos eles praticavam o golpe. Após realizarem o carregamento de bebidas alcoólicas das vítimas, os dois desviavam as cargas e as revendiam a empresários donos de distribuidoras que faziam parte do esquema criminoso.

Os golpistas não só lucravam com a negociação das mercadorias, como também recebiam a indenização do seguro pelo suposto roubo da carga. A maioria dos empresários participantes do esquema são do estado do Pará.

No caso em específico, o próprio contratante do frete, e que seria o dono da carga de conhaque, fez parte do esquema. Os investigados, chegaram a levar o motorista, que fazia parte da ação, até um canavial para simular que ele teria sido mantido em cativeiro.

Depois disso, era feito o registro do falso roubo para que o golpe fosse efetivado. Como consequência, o prejuízo, que ultrapassou R$ 10 milhões, seria arcado exclusivamente pela seguradora.