Goiânia recebe mega evento para troca de figurinhas da Copa do Mundo

Quem é fã da Copa do Mundo deve estar ansioso por aguardar a estreia da seleção brasileira no dia 24 de novembro no maior evento esportivo do planeta.

Mas um local em Goiânia vai dar uma mãozinha para os apaixonados pela bola e, porque não, pelas figurinhas do álbum que movimenta paixões e sortes entre os colecionadores.

Assim, para ajudar a criançada que segue em busca de completar o álbum, a Central de Decorados da City, localizada na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, em Goiânia, vai receber uma seleção de apaixonados pela troca dos cards.

O evento em comemoração ao Dia das Crianças será neste sábado (08), das 9h às 12h.

Muito além das figurinhas, nossos “jogadores mirins” serão recebidos com personagem que remete ao futebol, pinturas infantis e outras grandes surpresas (Quem sabe alguém ganha uma bola oficial da Copa do Mundo 2022 ?).