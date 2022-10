Homem pula muro, descobre que ex estava com amigo e agride a mulher em Anápolis

Um homem foi flagrado pela Polícia Militar (PM) com uma faca e sujo de sangue na casa da ex-namorada, no Residencial Ander, no Leste de Anápolis, na madrugada desta sexta-feira (07).

A corporação foi acionada depois que vizinhos ouviram gritos de socorro. Lá, os policiais encontraram o suspeito e desarmaram-no.

Num dos quartos estava a vítima, de 27 anos, com ferimentos na cabeça e sangue escorrendo pelo rosto. Ela contou à PM que teve um relacionamento de oito anos com o homem com a faca e que romperam há cerca de um mês.

O suspeito teria ido à casa dela, pulou o muro e encontrou um amigo por lá. Tomado por ira, o homem passou a agredir o outro e também acertou a ex.

O rapaz que estava com a vítima já não estava na casa quando os agentes chegaram.

A vítima e o suspeito foram levados à Central de Flagrantes. A mulher precisou receber atendimento médico na UPA.