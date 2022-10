Homem que morreu após ser surpreendido com disparos em Anápolis é identificado

Foi identificado como sendo Caio Cesar Rangel Pacheco, de 36 anos, o homem que morreu na noite desta sexta-feira (07), no Residencial Bela Vista, após ser surpreendido com disparos.

O Portal 6 apurou que a vítima foi alvejada na Rua Santo Antônio. Ao chegar no local, a Polícia Militar (PM), encontrou o homem caído na rua, ao lado de um carro e com muito sangue no chão.

A PM acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas a equipe pôde apenas constatar o óbito de Caio.

A Polícia Técnico Científica foi chamada no local e durante a perícia foi constatado que o homem estava com seis perfurações provocadas por arma de fogo.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) e os suspeitos fugiram logo após cometerem o crime e ainda não foram localizados.