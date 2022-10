Quando falamos em plástico bolha, a única coisa que vem em nossa mente é embalar objetos frágeis para transporte, não é mesmo?

Bom, mas hoje viemos te provar que esse material possui muito mais utilidades do que se imagina e isso vai te surpreender muito!

6 utilidades do plástico bolha que você não sabe, mas precisa aprender:

1. Textura para paredes

Você sabia que a princípio o plástico bolha foi criado para ser uma espécie de papel de parede? Mas como a ideia não foi para frente, o plástico passou a ser usado como embalagem.

Bom, mas ainda sim dá para usá-lo como uma textura nas paredes. Para isso, basta cobrir o rolo de tinta com o plástico bolha e aplicar a tinta, em nuance entonada ou contrastante.

2. Abafador de som

Outra coisa que se pode fazer com o plástico é usá-lo como abafador de som, por exemplo em uma bateria

Sendo assim, coloque o plástico bolha dentro ou em volta das caixas. As bolhas de ar diminuem a amplitude e mantêm a frequência sonora.

3. Conservar alimentos

Esse plástico mil e uma utilidades também pode te ajudar muito a manter a boa aparência dos seus alimentos frescos na geladeira.

Para isso, basta forrar as gavetas com ele, isso protege a pele fina dos alimentos, como frutas e legumes, evitando contusões.

4. Proteger o para-brisa do carro

Você também pode usar esse item para proteger o para-brisa do seu carro.

Assim, toda vez que estacionar o veículo, cubra o vidro com o plástico, assim o protegerá de folhas e sujeiras.

5. Proteger suas roupas

Sabe quando as roupas ficam enrugadas por causa do cabide? Para acabar com isso, que tal fazer um cabide acolchoado?

Sendo assim, basta enrolar um pedaço de plástico bolha em volta da base de um cabide comum, fixando com fita adesiva.

6. Guardar calçados

Por último, esse plástico pode ser usado para manter os seus sapatos sempre em boas condições.

Para isso, coloque um pedaço do plástico enrolado dentro de cada sapato, assim manterá o seu formato original.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!