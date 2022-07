Descubra para que o plástico bolha foi inventado (não era para ser estourado)

Segundo a psicologia, os estímulos táteis repetitivos de fato ajudam a controlar a irritação. Isso explica muito porque ficamos até “viciados” em estourar o plástico bolha.

É como se essa pequena ação acionasse as áreas do cérebro ligadas à gratificação, alívio e conforto, reduzindo os sentimentos negativos.

Para termos uma ideia dessa influência do plástico bolha sobre nossa mente, foi realizada uma pesquisa com 1.191 pessoas e chegaram a conclusão de que um minuto estourando plástico bolha é o equivalente a 33 minutos de massagem. Surreal, não é mesmo?

Ok, já entendemos essa “função” do plástico bolha, mas para que ele foi inventado?

Afinal, por que criaram o plástico bolha?

Sabemos que, atualmente, esse famoso plástico serve para armazenar um produto dentro de uma embalagem que está sendo transportada. Eventualmente e como já citado, é usado como passatempo.

No entanto, além da logística e da diversão, o plástico bolha foi um experimento de decoração que deu errado.

Mas, como assim?

De acordo com Joey Green, um dos autores do livro “O livro do plástico bolha”, esse engenhoso material foi criado em 1957, após uma tentativa falha dos inventores Alfred Fielding e Marc Chavannes em fazer um papel de parede texturizado.

Segundo o livro, Fielding e Chavannes usaram duas cortinas de chuveiro pressionadas uma à outra para criar o tal papel texturizado.

A intenção era produzir um papel de parede de plástico utilizando um suporte de papel. O problema é que as folhas que saíram da máquina produziram um plástico cheio de bolhas de ar.

Bom, a verdade é que, como os inventores não queriam sair por baixo e aceitar a derrota, eles descobriram uma maneira de transformar a criação em um novo segmento industrial,

Assim, surgiram as embalagens almofadadas que protegem diversos tipos de produtos e, ainda de quebra, aliviam muito o estresse.

