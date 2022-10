Agência Reguladora pede reunião de urgência para tratar de buracos abertos pela Saneago

A Agência Reguladora Municipal (ARM) solicitou uma reunião em caráter de urgência com o Procurador-Geral do Município, Carlos Alberto Fonseca, para tratar dos serviços prestados pela Saneago.

A estatal foi alvo de críticas do vereador Fred Caixeta (Avante) durante esta semana, na Câmara Municipal, por conta de supostas “valas abertas na cidade”.

Ao Portal 6, o presidente da ARM, Robson Torres, revelou que o encontro seria para solicitar uma revisão do contrato com a concessionária. A ideia é sugerir um aditivo contratual que retiraria a responsabilidade de tapa buraco das mãos da empresa e passaria para a própria Prefeitura.

Isso porque, segundo ele, a situação se encontra insustentável. Robson cita que a cidade conta com cerca de 100 buracos abertos e, a cada dia, ao invés de fechá-los, a estatal abre novos.

“O grande problema é que Anápolis possui um déficit acumulado de mais de 2000 m2 de buracos, e assim com essa produção, vislumbramos um problema insolúvel, isso porque, segundo nossas avaliações, a Saneago, diariamente, abre em média 100 m2/dia de buracos”, afirmou.

Antes, porém, de solicitar a reunião com a PGM, Robson afirma que por diversas vezes tentou buscar uma solução juntamente com a concessionária, no entanto, em nenhuma das tentativas obteve sucesso.

“A ARM a meses está tentando uma solução na questão dos “tapa-buracos”, de responsabilidade da Saneago quando das intervenções realizadas no perímetro urbano da cidade”, revelou.

“Já encaminhamos inúmeros ofícios ao presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, para a melhoria destes serviços, e não vemos qualquer melhoria, razão pela qual já pedimos a reunião”, completou.

O presidente da ARM disse ainda que recebe reclamações diárias sobre buracos que ficam por muito tempo abertos depois de intervenções da estatal. Por isso, diz Robson, o caminho será jurídico.

“Diariamente recebemos dezenas e dezenas de reclamações e denúncias e a meu ver, já passou da hora da Saneago, resolver essa questão, e demonstrar a toda a sociedade, onde está, o que está fazendo, qual a produção diária, e em quanto tempo irá resolver o caso em Anápolis”, pontuou.

“Já na próxima semana iremos procurar tomar todas as medidas jurídicas plausíveis”, concluiu.

Em nota, a Saneago afirma que encaminhou à ARM o cronograma de prioridades de recomposição de massa asfáltica.

Leia nota da Saneago na íntegra:

A Saneago informa que respondeu, nesta sexta-feira (07), aos questionamentos da Agência Reguladora do Município de Anápolis, encaminhando o cronograma de prioridades na recomposição da camada asfáltica, bem como notificação feita à empresa contratada para este serviço para que os prazos definidos em contrato sejam cumpridos.