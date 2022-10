Saneago gera revolta na Câmara de Anápolis e o motivo não é novo

Mais uma vez a Saneago virou pauta na Câmara Municipal de Anápolis, mas o motivo não é novo. O vereador Cabo Fred Caixeta (Avante) usou a tribuna para criticar as valas abertas pela empresa nas ruas da cidade.

De acordo com o parlamentar, o contrato diz que a entidade de saneamento tem um tempo limite para tapar as aberturas feitas, mas o prazo não está sendo cumprido.

“Recentemente o nosso presidente Leandro trouxe a tribuna que uma terceira equipe estaria sendo montada pela agência reguladora [ARM] e que no máximo em 15 dias esses tapas buracos seriam sanados”, contou Fred Caixeta.

Caixeta ressaltou que, além de trazer problemas na infraestrutura, a ação está dificultando a mobilidade dos anapolinos. Um dos exemplos citados foi as ruas do Residencial Vila Verde, que já estão com valas há mais de 15 dias.

Fred Caixeta contou que alguns moradores do município já relataram estar tendo dificuldades até mesmo para entrar dentro da própria casa, por conta dos buracos abertos.

“A chuva vem e aumenta mais ainda o buraco. Já vi fotos aqui de pessoas que não conseguem entrar nas suas garagens porque a vala ficou muito profunda e como é uma quina, vai cortar o pneu”, disse.

Em nota, a Saneago informou que concluiu os serviços de implantação de rede de água no Residencial Vila Verde. As obras foram executadas por etapas e assim que concluído cada trecho, os buracos eram aterrados e compactados.

“No momento, é realizada a recuperação asfáltica – que havia sido, temporariamente, suspensa devido às chuvas. Visto que é preciso aguardar um período de 48 horas sem chuva para que o solo compactado esteja seco e a massa asfáltica grude de maneira eficiente”, destacou.