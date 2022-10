Anápolis tem opções gratuitas para a garotada se divertir antes e depois do Dia das Crianças

Comemorado na próxima quarta-feira (12), o Dia das Crianças em Anápolis será marcado por diversas atrações gratuitas que vão de oficinas recreativas a brincadeiras com presença de personagens e leitura dirigida.

No Sesc Anápolis a diversão teve início neste sábado (08) com a “Kombiteca”, uma biblioteca ambulante. O objetivo da ação é incentivar a garotada a adquirir o hábito da leitura, valendo-se de instrumentos pedagógicos e lúdicos.

Já no dia 12, a programação será agitada no Anashopping a partir das 13h com oficinas, pintura facial e desafios esportivos.

Além das brincadeiras, o local também vai oferecer brindes para as 100 primeiras crianças participantes.

O Brasil Park Shopping terá animadores infantis e distribuição de algodão doce. Crianças que queiram participar das oficinas sobre a Copa do Mundo, neste domingo (09), precisam se inscrever gratuitamente no aplicativo do centro comercial.

As atividades serão ministradas no piso 1, em frente à área kids.