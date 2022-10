Em uma primeira conversa no WhatsApp com alguém que você não conhece, é necessário pensar duas vezes antes de enviar algo. Isso porque certos tipo de mensagem podem causar um desconforto no outro.

Vale lembrar que cada pessoa tem um jeito e, por isso, certas atitudes devem ser esquivadas na hora do bate-papo.

Jamais envie no WhatsApp este tipo de mensagem para quem você não conhece

1. Posso te ligar?

Ao conhecer alguém, tente evitar enviar este tipo de mensagem. Perguntar logo de cara se a pessoa quer fazer uma ligação com você, pode causar más impressões e fazer com que ela te ache apressado.

Por isso, faça com que a conversa flua normalmente sem que seja preciso uma ligação inicial.

2. Preciso falar com você pessoalmente

Mandar esta mensagem pode fazer com que a pessoa crie um sentimento de ansiedade, já que, aparentemente, você esteja querendo conversar algo que não possa ser falado no WhatsApp.

Além disso, é preciso lembrar que, para alguém que você não conhece, receber algo deste tipo pode causar arrepios. Então, é bom não mandar algo assim.

3. Queria te ver agora

Imagina você não conhecer a pessoa e já ser recebido com uma mensagem desta? Pois é. Isso pode deixar o outro apreensivo com você, já que ela não te conhece.

4. Me manda uma foto sua

Jamais envie para um contato que acabou de conhecer no WhatsApp essa frase. Muitos podem considerar algo banal, mas para quem recebe, é um verdadeiro incômodo.

Afinal, é importante lembrar que você e o outro não se conhecem e, por isso, enviar uma foto pode ser considerado estranho.

5. Queria te conhecer melhor

Embora pareça algo fofo, muita gente não gosta de receber esta frase. Isso pode fazer com que o outro pense que você está querendo agilizar o processo de conhecimento. Portanto, evite!

6. Vamos fazer uma videochamada?

Por fim, nunca mande esta pergunta para quem acabou de conhecer. Afinal, não há nada mais embaraçoso do que ter que conversar com alguém que você não conhece por vídeo.

