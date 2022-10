Para quem está em muitos grupos no WhatsApp, uma nova função lançada pelo aplicativo pretende trazer uma salvação para este problema.

Com a novidade, os usuários terão mais facilidade na hora de navegar pela plataforma e conseguirão evitar certas dores de cabeça.

Por isso, saiba como ativar o recurso e se livre de uma vez do problema.

Chega nova função que era o que faltava para quem está em muitos grupos no WhatsApp

Sempre trabalhando para melhorar a forma como os usuários navegam no aplicativo, uma nova função no WhatsApp está prestes a desembarcar na plataforma.

Desta vez, o recurso vai beneficiar aqueles que estão inseridos em muitos grupos dentro do aplicativo. Afinal, quem nunca teve vontade de sair de uma comunidade específica mas ficou sem coragem? Pois é.

Para muita gente, sair de um grupo pode ser uma tarefa complicada já que, ao fazer isso, a reação dos outros pode não ser muito boa.

Pensando nisso, a novidade pode ajudar aqueles que se sentem acanhados na hora de sair da comunidade, pois ela dará a oportunidade de você ‘sair de fininho’ do grupo.

A mudança está em fase de teste pela plataforma e, por conta disso, ainda não foi totalmente implementada pela empresa.

No entanto, sabe-se que a nova função será liberada aos poucos e, muito em breve, estará disponível para todos os usuários.

Ao tentar deixar um grupo, o mensageiro receberá um aviso dizendo “Somente os administradores serão notificados quando você sair do grupo”.

Com isso, os demais integrantes do grupo não irão notar que você decidiu abandonar a comunidade. No entanto, vale ressaltar que eles ainda terão acesso à lista de usuários presentes na conversa e, assim, poderão descobrir ou não se você saiu.

