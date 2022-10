Ex-global tem tudo para ser cancelado após dizer frase absurda em A Fazenda

O ator Iran Malfitano está na mira dos internautas após dizer que “quando o estupro é inevitável”, a vítima deveria “relaxar e gozar”. O comentário foi feito neste semana durante conversa no reality show A Fazenda, da Record TV, e deixou os telespectadores do programa indignados.

O artista, que já esteve em novelas globais como Malhação e A Favorita, foi alertado por Vinicius Büttel. O participante criticou o comentário de Iran em festa desta sexta-feira (07), e mencionou outra fala polêmica do ator. “Quando você falou ‘quando o estupro é inevitável, relaxa e goza’, pegou mal. E um negócio que você falou pra Bia, que você dava uns tapas na boca da sua filha”, relembrou Vini.

No Twitter, usuários se revoltaram com a frase dita por Iran: “Tô imóvel e em completo silêncio há 05 minutos porque não encontrei palavras para expressarem o meu asco e repulsa”, comentou uma. “Depois não sabe porque não consegue mais fazer novelas”, criticou outra. “Se tem coragem de falar isso em rede nacional, imagina o que não fala no off“, declarou mais um.

Já o comentário sobre bater na filha ocorreu na última terça-feira (4). O artista fazia referência ao comportamento de Bia Miranda, neta da cantora Gretchen. “Se fosse minha filha, estava tomando um tapa”, disparou em uma briga generalizada no reality.

O ator reforçou a fala mesmo após protestos de Pétala Barreiros, que conversava com ele no momento. “Tudo bem. Eu bato na minha filha. Não bata no seu. Eu já tive essa discussão com outros amigos. Na minha família mando eu. Na minha família, se ela fosse minha filha, ela estava tomando um tapa”, reiterou.