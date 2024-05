Funcionário é investigado por vazar fotos íntimas de mulheres que buscavam serviços do Vapt Vupt na Grande Goiânia

Caso só foi descoberto após uma das vítimas conseguir um backup e perceber a ação criminosa

Gabriella Pinheiro - 09 de maio de 2024

Dennis Bruno de Oliveira Silva. (Foto: Reprodução)

Se aproveitando da função de trabalho e sob o argumento de que iria “conferir uma senha”. Era assim que Dennis Bruno de Oliveira Silva, de 28 anos, funcionário de uma unidade Vapt Vupt, em Aparecida de Goiânia, supostamente agiu para invadir o celular de uma mulher e compartilhar fotos íntimas dela para o próprio celular.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem está sendo investigado pelo crime de estelionato e mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra ele, na quarta-feira(08). A identidade dele foi divulgada pela corporação a fim de identificar outras vítimas.

Conforme as investigações, no dia 12 de abril, o homem teria se aproveitado da própria função de trabalho para enganar uma mulher, de 33 anos, afirmando que queria “conferir uma senha” na tentativa de convencer com que ela lhe entregasse o celular.

Assim, sem a autorização dela, ele enviava vídeos e fotos de caráter íntimo para o WhatsApp dele e, em seguida, apagava as mensagens para que a vítima não tivesse conhecimento da situação.

“Ele ludibriava as pessoas que procuravam esse órgão público no sentido de pegar o celular dessas pessoas, geralmente mulheres e, sem a autorização delas, transferir vídeos e fotos de caráter íntimo para o WhatsApp dele”, disse a delegada Luiza Veneranda ao Mais Goiás.

A descoberta do crime só veio à tona após a vítima ver o backup do aplicativo de mensagens e notar que, no dia e horário de atendimento, o homem teria enviado os arquivos para o telefone dele.

O Portal 6 tentou entrar em contato com o Vapt Vupt para um posicionamento sobre a situação, mas não obteve resposta até o momento.