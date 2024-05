Jovem é espancado e tem dinheiro roubado após negar partida de dominó em Anápolis

Suposto autor foi preso e ainda alegou que espécie que estava no bolso era fruto de vitória em jogo

Gabriella Pinheiro - 09 de maio de 2024

Dinheiro encontrado pela policia no bolso do suspeito. (Foto: Reprodução)

O “não” para jogar uma partida de dominó foi o que motivou um homem, de 54 anos, a agredir, roubar e ameaçar um jovem, de 29 anos.

A situação, que ocorreu na quarta-feira (08), em Anápolis, teria ocorrido no setor Itamaraty II Etapa quando o suposto autor, que é morador do bairro, se aproximou da vítima e o desafiou para a jogatina.

Ao ser informado de que o jovem tinha outras atividades para fazer e que não poderia jogar, o suspeito passou a demonstrar um comportamento agressivo.

Logo no início, ele pegou a vítima pelo pescoço e o empurrou em cima de uma mesa de sinuca. Não o bastante, ele teria enfiado as mãos no bolso e retirado todo o dinheiro dele.

Na sequência, o suspeito começou a ameaçar o homem afirmando que iria matá-lo e que, se preciso fosse, iria dormir na cadeia. Após a ação, ele deixou o local e a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Durante um patrulhamento, os policiais encontraram o homem dentro de um bar pedindo bebida.

Segundo o proprietário do estabelecimento, o suspeito havia afirmado que teria ganhado um dinheiro no jogo.

Questionado pelos policiais se teria alguma espécie no bolso, o suspeito negou, mas, durante uma abordagem, os militares encontraram R$ 166.

Diante dos fatos, ele recebeu um mandado de prisão e foi conduzido até uma delegacia da Polícia Civil (PC) para as providências legais.