Ranking aponta as avenidas mais perigosas para motoristas no trânsito de Goiânia

O aumento no número de carros e motos em Goiânia trouxe impactos também nos acidentes de trânsito. Com 29 mil veículos a mais circulando pela capital, o ano de 2022 registrou 26.026 ocorrências neste sentido — um aumento de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

E a Avenida Perimetral Norte segue sendo a que mais concentra essas ocorrências. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) apontam que, desde o início do ano, foram 303 acidentes e crimes de trânsito na via. Os registros ocorrem principalmente no trecho entre o viaduto Iris Rezende Machado e o Setor Perim.

Nos últimos cinco anos, quando a secretaria passou a divulgar os dados em tempo real, a Perimetral se mantém em primeiro lugar entre as avenidas mais perigosas de Goiânia. Com exceção de 2020, devido a série de lockdowns durante a pandemia, as ocorrências vêm crescendo ao longo do período: saltaram de 368 em 2018 para 459 em 2019, e de 425 para 428 entre 2020 e 2021.

Depois da Perimetral, o ranking segue com as avenidas Anhanguera (218), Castelo Branco (215), Independência (176) e Avenida 85 (150). Todas registraram ligeiro aumento no mesmo período do ano passado, com exceção da Castelo Branco que teve redução de três ocorrências na comparação entre os primeiros nove meses do ano.

Também chama a atenção o número de registros na Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara, no Norte da capital. Em décimo lugar, com 94 ocorrências, trata-se da via mais curta e afastada do centro da cidade que aparece na lista. Próxima ao aeroporto, a avenida liga o entroncamento da BR-153 com a Praça do Expedicionário.

Já os bairros mais perigosos estão nas regiões Central e Sul de Goiânia. São eles: Setor Bueno (1.173), Jardim América (1.058), Setor Central (836), Setor Marista (756) e Jardim Goiás (700). Confira o ranking completo:

As 10 avenidas com mais ocorrências de trânsito em 2022

Avenida Perimetral Norte – 303

Avenida Anhanguera – 218

Avenida Castelo Branco – 215

Avenida Independência – 176

Avenida 85 – 150

Avenida Goiás – 130

Avenida Leste Oeste – 128

Avenida Rio Verde – 102

Avenida Deputado Jamel Cecílio – 94

Avenida Vera Cruz – 93

Os 10 bairros com mais ocorrências de trânsito em 2022

Setor Bueno – 1.173

Jardim América – 1.058

Setor Central – 836

Setor Marista – 756

Jardim Goiás – 700

Parque Amazônia – 686

Setor Oeste – 646

Setor Sul – 619

Setor Pedro Ludovico – 615

Setor Campinas – 591