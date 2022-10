Senac oferece 2 mil vagas de cursos gratuitos para estudantes da rede estadual de Goiás

O Senac Goiás está com inscrições abertas para 2 mil vagas de cursos profissionalizantes. A oportunidade é voltada aos alunos da rede estadual de educação.

O programa, 100% gratuito, ofertará aulas de inglês instrumental, assistente administrativo e assistente de recursos humanos. Também é oferecido, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com foco em Redação, Português e Matemática.

As aulas são à distância para viabilizar melhor adaptação à rotina de estudo dos alunos. As inscrições devem ser realizadas no site go.senac.be/capacitarse.

Na aba cursos disponíveis, basta escolher uma cidade específica e localizar as turmas exclusivas para os alunos da rede estadual. Podem se inscrever estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, a depender de cada curso.

A previsão é de que as aulas tenham início já na próxima semana.