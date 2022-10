Suspeita se confirma após patrão instalar câmeras e flagrar duas funcionárias

O dono de uma empresa não identificada decidiu instalar algumas câmeras sem comunicar os trabalhadores e, logo no primeiro dia, conseguiu descobrir o que temia.

As imagens flagraram as duas recepcionistas passando o dia inativas, enquanto mexiam no celular, viam novelas, pranchavam o cabelo e até se deitavam no chão.

Em determinado momento, um colega aparece e faz cócegas em uma delas e eles se divertem, durante o expediente.

Depois de muitas horas, a dupla percebeu a presença das câmeras – enquanto estava deitada – se assustou e logo começou a trabalhar, verdadeiramente, como se nada tivesse ocorrido.

No fim da gravação, que foi publicada no Twitter, elas começam a limpar a mesa e os computadores com rapidez e desespero.

Entre os inúmeros comentários, diversos internautas riram da situação e houve até quem defendeu as trabalhadoras alegando que ‘nem sempre existe tanto trabalho e é normal ficar parada às vezes’.

O vídeo já alcançou quase 2 milhões de visualizações, além de mais de 39 mil curtidas. Veja!