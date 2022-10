Já pensou que sonho poder trabalhar apenas quatro dias na semana, e passar o restante do tempo apenas descansando? Pois saiba que essa prática já é realidade em alguns países.

Especialistas inclusive já apontaram que a redução do tempo de trabalho pode possuir diversos benefícios, como melhora na qualidade de vida dos trabalhadores.

Antes da nova jornada de trabalho ser implementada, muito tempo de pesquisa e testes foram realizados para se certificar que a novidade daria certo.

Os países que adotaram a semana de quatro dias puderam perceber um aumento considerável da produtividade dos seus funcionários.

Afinal, quanto maior o descanso, melhor é o desempenho.

Quer saber quais locais já aderiram a essa jornada de trabalho dos sonhos? Então confira a lista que separamos.

Trabalhar apenas 4 dias na semana; veja a lista de países que já adotam esta prática

1. Emirados Árabes Unidos

O primeiro país a adotar integralmente a semana com três dias de descanso para os funcionários foi os Emirados Árabes Unidos.

A nação da península Arábica colocou a nova medida em prática em janeiro deste ano, permitindo que os funcionários públicos trabalhem apenas por quatro dias.

No entanto, a adoção da jornada 4×3 ainda é facultativa para as empresas privadas do país.

2. Bélgica

Na Bélgica, a mudança também foi adotada, fazendo a alegria dos trabalhadores.

O país da Europa Ocidental ainda permite que os próprios funcionários escolham se desejam ter uma jornada semanal com 38 ou com 45 horas.

3. Islândia

Há frente do tempo, desde 2015, alguns trabalhadores da Islândia já podiam aproveitar a jornada de trabalho 4×3.

Isso porque por lá, as horas semanalmente trabalhadas foram reduzidas de 40 para 36.

4. Escócia

Por fim, mas não menos importante, a Escócia é mais um país que agradou os seus trabalhadores ao adotar a nova medida.

Por enquanto, a região do extremo norte do Reino Unido ainda está testando a jornada de trabalho. No entanto, nesta modalidade de teste, o Governo está até mesmo oferecendo incentivos para as empresas que decidirem adotar o 4×3.

