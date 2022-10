Aprenda como colocar músicas do Spotify no status do WhatsApp

Se você é daqueles que ama postar tudo no Instagram, inclusive o que está escutando no Spotify, mas não sabe como postar no status do WhatsApp, calma lá, isso pode ser mais simples do que você imagina.

Vamos aprender como colocar músicas do Spotify no status do WhatsApp.

Como colocar músicas do Spotify no Status do WhatsApp:

Inserindo música no clipe e postando no Status:

Primeiramente, você vai precisar baixar o aplicativo CapCut. Assim, lá dentro você deve toque em “Novo projeto”, no centro da tela, e depois selecione o clipe em que deseja inserir uma música;

Em seguida, aperte “Selecionar”, no canto inferior direito da tela, e depois toque em “Áudio”, também na parte de baixo do display;

Agora, selecione “Sons” e, em seguida, toque sobre a música que deseja adicionar ao vídeo. Logo, o aplicativo dispõe de algumas músicas.

Mas também, é possível escolher uma faixa que esteja baixada no seu celular. Após tocar no símbolo de setinha para transferir a música para o app, clique em “+” para finalizar;

Em seguida, para ajustar a música com o vídeo, basta clicar na parte branca da faixa e arrastar para a esquerda ou direita. Ao fim, aperte no símbolo de exportar na parte direita superior do display;

Na sequência, para postar o vídeo diretamente no WhatsApp, aperte o logo do aplicativo de mensagens. Depois, na aba de compartilhar, dê mais um toque;

Quando for redirecionado para o WhatsApp, toque em “Meu Status” e, depois, em “Avançar”;

Para finalizar a postagem do vídeo no WhatsApp, toque na setinha em azul, no canto inferior direito da tela.

Gravando um vídeo com o celular tocando música

Primeiro, vá para o player de músicas que você utiliza e dê play na faixa que gostaria de gravar;

Agora, abra o aplicativo do WhatsApp e toque em “Status”, no canto esquerdo do display. Em seguida, aperte sobre o ícone azul de câmera, na parte de cima da tela;

Em sequência, aperte o botão do centro da tela e segure até gravar a parte da música que deseja postar. Para terminar a gravação, basta soltar o botão;

Por fim, para postar o vídeo com a música no Status, basta tocar no ícone de flecha, no canto da tela.

