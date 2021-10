Quem se lembra do MSN? Podemos afirmar que a maioria dos usuários desse antigo programa de comunicação do Windows, migraram para o WhatsApp. Basicamente, o aplicativo revolucionou a forma como nos comunicamos, facilitando esse processo, além da praticidade. Porém, há algo que os internautas sentem falta do MSN: poder desativar o online da plataforma. Foi pensando nisso que hoje iremos te ensinar um truque: Como tirar o online do WhatsApp e ficar invisível.

Mas, infelizmente essa opção só está disponível para o WhatsApp Web. Assim, para evitar constrangimentos e mensagens inconvenientes em horários indesejados, além de permitir desativar o “Visto por último” e a confirmação de leitura no app, existe uma extensão do Google Chrome capaz de esconder quando você está online e até mesmo quando está digitando no WhatsApp Web. Confira abaixo o passo a passo para utilizá-la!

Como tirar o online do WhatsApp:

1: acesse a página do WA Web Plus na Chrome Web Store e clique em “Usar no Chrome”.

2: na pop-up aberta em seguida, clique sobre o item “Adicionar extensão”.

3: feito isso, acesse o WhatsApp Web e clique no ícone da extensão no canto superior direito do navegador.

4: no menu aberto em seguida, localize o item Esconder ‘online’ (Modo Invisível) dentro da seção “Privacidade” e marque-o.

5: caso seja necessário, também é possível esconder a opção “Digitando…”.

Pronto! Agora você pode utilizar esta extensão do Google Chrome para não aparecer online no WhatsApp Web.