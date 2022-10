Descoberta de traição se torna viral no mundo após jovem querer fazer supresa para o namorado

Uma jovem decidiu fazer uma surpresa para o namorado e dar uma faxina no quarto dele, enquanto o rapaz estava no trabalho. A princípio ela pensou que fosse uma bom gesto, porém, acabou descobrindo o pior.

Identificada como Agus, a moça abriu uma gaveta do parceiro e encontrou camisinhas utilizadas, além de um par de brincos prata que não era dela.

Diante das evidências de traição, ela tirou fotos das ‘cenas do crime’ e mandou serenamente para o namorado. “Comigo você não se ‘cuida’ e eu não uso esses brincos”, reclamou.

O rapaz já alegou de imediato que o que fora encontrado por ela já estava na cômoda há muito tempo. Agus tentou acalmá-lo serenamente.

“Está tudo bem, eu te disse. Não foi uma boa ideia, mas ei, deixo os mesmos lençóis e depois troco?”, indagou.

Por fim, já decidida do término, ela conclui criticando o jeito hostil que ele falou.

“Fale bem comigo porque ninguém falou mal com você ou atacou você, nem nada”, cobrou.

Muito irritada com as mentiras do ex, Agus decidiu publicar todos os print’s nas redes sociais.

O caso viralizou rapidamente e milhares de internautas apoiaram a moça, comentando ainda sobre a falta de caráter do rapaz em sequer assumir a culpa.

Veja!