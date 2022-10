Motociclista morre após bater em estrutura de placa de publicidade em Goiânia

No início da madrugada desta segunda-feira (10), a equipe plantonista da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Goiânia foi acionada para atuar em um acidente ocorrido na Avenida Pedro Paulo, Setor Goiânia II.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, foi constatado que um motociclista do sexo masculino, de 55 anos, conduzia o veículo pela avenida sentido Criméia-Oeste quando, por motivos ignorados, perdeu o controle da direção, derivou para a direita e bateu em uma estrutura de placa de publicidade existente no local.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, onde foi constatado o óbito.

A passageira, de 36 anos, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Também compareceram ao local do acidente equipes do Batalhão De Trânsito, Polícia Técnico Científica e IML.