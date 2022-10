Um policial militar foi flagrado agredindo um homem com um empurrão e um tapa no rosto em um bar no centro de Aruanã, na região Noroeste de Goiás.

O gerente comercial Jeferson Ferreira de Brito, de 22 anos, estacionou a moto na rua do estabelecimento. Logo depois, uma viatura da PM chega e se inicia a discussão.

O veículo, segundo a vítima, foi apreendido por documento atrasado. Quando Jeferson pediu outra moto para a esposa, o policial entendeu que o gerente se dirigiu a ele e afirmou que o prenderia por desacato.

“Eu disse: ‘Não estou nem falando com você, rapaz’. Ele veio me agredir”, disse o homem ao G1.

A vítima da agressão disse que vai registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil nesta segunda-feira (10).

A reportagem pediu um posicionamento da Polícia Militar, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.