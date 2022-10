Após sair de supermercado, ex-funcionário revela as perguntas mais insuportáveis que os clientes fazem

Um jovem decidiu expor as perguntas mais insuportáveis que escutava diariamente, enquanto trabalhava em um supermercado, e o relato tem dividido opiniões na internet.

De acordo com o site The Sun, Mackenzie Filson trabalhou na tradicional rede Trader Joe’s, mas acabou se desligando recentemente do estabelecimento.

Segundo o ex-funcionário, quando os clientes observavam ele com uniforme, crachá e ainda um moletom escrito Trader Joe’s e ainda perguntavam se ele trabalhava na loja, era a gota d’água para o levar ao estresse.

“Não pergunte a um funcionário ‘você trabalha aqui?’ especialmente se eles estiverem usando o crachá, camiseta e moletom do Trader Joe’s”, começou o jovem.

“É irritante, desperdiça tempo e é uma questão que você normalmente pode resolver com apenas alguns segundos de atenção”, disse irritado.

“Em vez disso, sinta-se à vontade para dizer um ‘olá’ rápido e, em seguida, faça as perguntas que você tem a dizer”, sugeriu Mackenzie. “A maioria dos funcionários da TJ prefere muito mais isso”.

Além disso, o estadunidense explicou que é horrível quando os clientes começam a interromper o fluxo de trabalho, por exemplo, para pegar algum utensílio no caixa.

“Muitas vezes, os clientes optam por alcançar acima de nossas cabeças, por nossos rostos e até sob nossas pernas para pegar um item de última hora para não nos distrair, mas preferimos que você se anuncie”, relatou.

‘Dizer “com licença” é um bom começo e, somente depois, pegue seu item e saia do caminho’ foi uma das sugestões para o último problema.

Segundo o ex-trabalhador, anunciar o gesto com as duas palavras educadas colabora para a segurança de todos, já que o funcionário entenderá qual atitude tomará em seguida.

Opiniões

Na internet, alguns usuários concordaram com Mackenzie, pontuando que deve ser realmente desgastante ouvir as mesmas perguntas óbvias todos os dias.

No entanto, outros internautas reclamaram do posicionamento do rapaz. “Deve ser por isso que não trabalha mais. Não deu conta do serviço, né?”, disse uma indignada com a fala.