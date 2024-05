6 lugares no mundo que só quem é VIP têm direito de entrar

Esses locais, onde poucos sortudos têm o privilégio de adentrar, são cheios de glamour e beleza

Ruan Monyel - 09 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Johnatan Vega)

Não é preciso ser um gênio para notar que vivemos em uma sociedade que valoriza a exclusividade e o prestígio, afinal, até hoje existem lugares no mundo reservados apenas para os escolhidos.

Esses locais, onde apenas poucos sortudos têm o privilégio de adentrar, são cheios de glamour e belezas deslumbrantes reservadas apenas para os afortunados.

Em alguns deles, não basta ser milionário, mas também é necessário ser convidado. Ficou curioso? Leia até o fim e veja os locais mais exclusivos do planeta, onde apenas os VIPs têm acesso garantido.

1. Jumeirah Islands, Dubai

Dubai já é um lugar conhecido pelo luxo e glamour, mas as casas de alto padrão de Jumeirah Islands, uma comunidade luxuosa que é conhecida como “ilha dos milionários” é um verdadeiro paraíso urbano.

A ilha é conhecida por sua rigorosa segurança, e apenas moradores e convidados podem adentrar no lugar.

2. Cauca Viejo, Colômbia

Com cerca de 190 construções entre casas e hoteis, Cauca Viejo é um dos lugares no mundo mais encantadores, mas também é extremamente exclusivo.

Para adentrar no complexo residencial, a pessoa precisar ter um imóvel próprio ou alugado, e em caso de ser um turista, deve ter a reserva em algum hotel dentro do complexo.

3. Fisher Island, EUA

Fisher Island, é um oásis de luxo situado ao sul de Miami, nos Estados Unidos, cujo acesso depende de um iate privado ou helicóptero.

Esta ilha oferece privacidade, segurança e beleza natural, além de mansões de tirar o fôlego, mas para morar lá não basta ser milionário, você precisará ser convidado por um dos membros da comunidade.

4. The Hamptons, EUA

The Hamptons, um destino icônico localizado no extremo leste de Long Island, é sinônimo de elegância, sofisticação e um estilo de vida luxuoso.

Com praias deslumbrantes e mansões impressionantes, embora não seja necessariamente privado, o acesso a este lugar é cheio de regras devido as celebridades que moram no local.

5. Portmairion, País de Gales

Embora seja um destino frequentemente visitado por turistas, é necessário pagar uma taxa que pode chegar a 20 libras esterlinas por pessoa, que em real, chega a cerca de R$127,00.

Portmairion, foi projetada para parecer uma vila italiana e possui uma arquitetura deslumbrante, mas o acesso é controlado e exclusivo.

6. Auroville, Índia

Por fim, um dos destinos mais incomuns dentre os turistas também possui um dos lugares do mundo mais exclusivos.

Auroville é um lugar feito para celebrar a paz e o respeito entre diferentes culturas, e o acesso é totalmente livre para quem respeita essa diversidade, mas para morar lá é necessário ser aceito pelas autoridades locais.

