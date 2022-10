Poder se aposentar mais cedo, sem ter que esperar longos anos, é o grande sonho de grande parte dos trabalhadores brasileiros. Afinal, principalmente em algumas profissões, a função pode exigir bem mais do funcionário, podendo comprometer até mesmo a saúde, além de também ter aquelas que contam com outros riscos.

Por estes motivos, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permite que em determinadas carreiras o trabalhador possa solicitar o recebimento do benefício, mesmo se aposentando mais cedo do que o convencional.

No entanto, para conseguir esse direito é preciso que o contribuinte passe por uma análise individual, para que o órgão possa assim entender quais as razões para tal pedido.

Mesmo havendo este prazo reduzido, assim como todos que contribuem para o INSS, estes trabalhadores também dependem de um sistema de pontos que regula o tempo para a aposentadoria.

Neste caso, a única diferença que separa os contribuintes é o nível de risco fornecido pelas ocupações, podendo ser causado por exemplo pela profissão em si, ou ao ambiente ao qual os trabalhadores são expostos enquanto exercer as suas funções diárias.

Assim, quanto maior for o perigo que o profissional corre exercendo o trabalho, menor será a quantidade de pontos exigidas para se aposentar e consequentemente, mais rápida o funcionário poderá se despedir do serviço garantindo o benefício.

Aqueles que atuam em profissões de baixo nível precisam de 89 pontos, além de um tempo mínimo de contribuição de 25 anos.

Para os trabalhadores que exercem um cargo com o nível moderado de risco, a pontuação exigida é 76, enquanto o tempo de contribuição cai para 20 anos.

Por fim, para aqueles que atuam em carreiras com um alto risco, é preciso ter 66 pontos e o tempo mínimo de contribuição de 15 anos.

Sendo assim, confira a lista divulgada pelo INSS destas profissões que permitem uma aposentadoria antecipada.

Liberada lista com todas as profissões que podem se aposentar mais cedo

Profissões de baixo risco

Médico;

Maquinista de Trem;

Toxicologistas;

Gráfico;

Mineiros de superfície;

Químicos industriais;

Metalúrgico;

Mergulhador;

Foguista;

Jornalista;

Motorista de ônibus;

Motorista de caminhão, desde que tenha mais de 400 toneladas;

Técnico em laboratórios de análise;

Técnico em laboratórios químicos;

Técnico de radioatividade;

Operador de Raios-X;

Transporte ferroviário;

Transporte urbano e rodoviários;

Operador de caldeira;

Trabalhadores em extração de petróleo;

Operador de Câmara Frigorífica;

Pescadores;

Perfurador;

Pintor de Pistola;

Professor;

Recepcionista;

Soldador;

Supervisores e Fiscais de áreas com ambiente insalubre;

Tintureiro;

Torneiro Mecânico;

Trabalhador de Construção Civil de grandes obras;

Vigia Armado.

Profissões de médio risco

Laminador de Chumbo;

Extrator de Mercúrio;

Carregador de Explosivos;

Extrator de Fósforo Branco;

Fundidor de Chumbo;

Fabricante de Tinta;

Trabalhador em Túnel ou Galeria Alagada;

Moldador de Chumbo;

Trabalhadores permanentes em locais de subsolo, afastados das frentes de trabalho;

Encarregado de Fogo.

Profissões de alto risco

Choqueiro;

Mineiros no subsolo;

Perfurador de Rochas em Cavernas;

Carregador de Rochas;

Operador de britadeira de rocha subterrânea;

Britador;

Cavouqueiro.

