São estes os aposentados e pensionistas que vão receber dois salários em novembro

Um dinheirinho extra sempre é bom, mas alguns aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão poder contar com um benefício em dose dupla.

Isso porque no mês de novembro, algumas das pessoas presentes nestes grupos receberão o pagamento do 13º salário em uma única parcela.

Assim como 2020 e 2021, este ano o depósito do benefício foi novamente adiantado após o Presidente Jair Bolsonaro ter assinado o decreto 10.999, que permite tal antecipação.

Para isso, o Governo Federal investiu na economia cerca de R$56,7 bilhões, podendo assim ajudar 30,5 milhões de famílias brasileiras que dependiam financeiramente dos segurados do INSS e que acabaram perdendo os empregos devido à pandemia da Covid-19.

São estes aposentados e pensionistas que vão receber dois salários em novembro

Uma parte dos segurados do INSS receberam a primeira parcela do 13º salário entre 25 de abril e 06 de maio e já foram contemplados com a segunda parte entre 25 de Maio e 07 de Junho.

Porém, alguns aposentados e pensionistas acabaram ficando de fora dessa primeira rodada do pagamento antecipado e por conta disso, esse grupo receberá em novembro os dois salários.

Portanto, neste momento, serão contemplados aqueles que começaram a receber o seu benefício apenas no mês de maio deste ano.

Isso porque na época, o pagamento da primeira parcela já havia sido iniciado e por isso, o pagamento do abono extra acabou sendo deixado para novembro.

Sendo assim, os brasileiros que recebem um salário mínimo de benefício, atualmente em R$ 1212, vão contar com um total de R$ 2424 na conta no próximo mês, ou seja, o dobro do que era para ser recebido.

O 13º começará a ser pago no dia 24 de novembro e terminará no dia 07 de dezembro, seguindo o número final do benefício.

Calendário de pagamento da parcela única:

24 de novembro – Final do benefício 1;

25 de novembro – Final do benefício 2;

28 de novembro – Final do benefício 3;

29 de novembro – Final do benefício 4;

30 de novembro – Final do benefício 5;

01 de dezembro – Final do benefício 6;

02 de dezembro – Final do benefício 7;

05 de dezembro – Final do benefício 8;

06 de dezembro – Final do benefício 9;

07 de dezembro – Final do benefício 0.

Pagamento para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo:

01 de dezembro – Final do benefício 1 e 6;

02 de dezembro – Final do benefício 2 e 7;

05 de dezembro – Final do benefício 3 e 8;

06 de dezembro – Final do benefício 4 e 9;

07 de dezembro – Final do benefício 5 e 0.

