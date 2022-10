O mês de outubro não começou muito bem para alguns signos não, mas algumas casas do zodíaco vão ter uma virada de chave nesse período e acabar saindo muito bem.

A sorte no amor, no jogo e profissionalmente é algo que não faltará para esses signos e pode confiar! Apostas nesse ciclo são muito bem vindas.

Propostas de promoções no trabalho poderão aparecer, mas é preciso sair da zona de conforto para conseguir o sucesso. Os astros sozinhos não conseguirão te entregar algo que você não merece. Faça por onde!

Diante disso, separamos uma lista com algumas casas astrológicas que poderão se sair muito bem ainda nesse mês de outubro. Entenda mais!

3 signos que começaram outubro para baixo, mas vão se surpreender e terminar do melhor jeito:

1. Leão

O signo de leão começou o mês meio triste, sem sorte e brigado com todo mundo. Mas essa segunda quinzena tem tudo para ser melhor para o leonino.

O nativo poderá se reconciliar com as pessoas que mais sente carinho e, o melhor de tudo, ainda conseguir tirar a sorte grande em jogos de apostas.

Tentar uma sequência em loteria pode ser uma excelente decisão.

2. Virgem

Os virginianos também poderão viver bons dias ainda neste mês. E as coisas não começaram nada bem para os nativos nesse período.

Agora, longe das tragédias do Mercúrio Retrógrado, eles conseguirão alinhar todas as ideias e decidir os melhores caminhos para seguirem.

A dica é: pare de se boicotar e fugir do que pode te fazer feliz. Seus traumas do passado não tem nada a ver com o presente.

3. Aquário

Os aquarianos, assim como os demais signos, passaram pelas primeiras duas semanas de outubro de forma muito apática e ruim.

Mas, calma! É hora de boas notícias! É hora de recomeços, de sorte e felicidade. Aposte em novas relações, saia da sua bolha e, caso goste de jogos, é uma boa hora para apostar.

