A Casa de Prisão Provisória (CPP) de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, foi tomada por um tumulto nesta terça-feira (11), depois que um detento tentou matar outro com um objeto perfuro-cortante conhecido como chucho.

A vítima foi atingida no braço e também na região do tórax, no momento de retorno para as celas durante um procedimento estrutural. Após a agressão, outros detentos começaram a trocar socos, bater nas grades, gritar e xingar o preso que recebeu os golpes.

Um tumulto generalizado tomou conta da CPP, o que exigiu a intervenção da equipe plantonista.

Depois dos detentos ignorarem o comando verbal, foram realizados disparos com munição não letal para acalmar os presos. Oito deles acabaram atingidos.

Um dos reeducandos caiu durante o tumulto e bateu a parte de trás da cabeça. O homem precisou ser levado ao Hospital Regional de Formosa para receber atendimento médico.