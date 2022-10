Em Goiás, pedreiro realiza o sonho de colocar o nome na certidão dos filhos que perderam a mãe

Histórias de crianças que nascem e não são registradas com o nome do pai na certidão de nascimento são bastante comuns, mas em Goiás o inverso aconteceu com o pedreiro Bruno Vieira Machado, de 41 anos.

Durante mais de 07 anos, Bruno tinha o sonho de colocar o nome no documento dos três filhos. No entanto, a mãe – por questões pessoais – não permitia o registro.

Após separar da mãe das crianças, Bruno passou a conviver com eles de maneira cotidiana, mesmo sem ter o nome na certidão. Entretanto, após a morte da mãe das crianças ele pôde enfim concretizar o desejo de anos.

“Meus filhos perderam a mãe e por, essa razão, tivemos que nos submeter a um teste de DNA, mas nunca tive dúvida da paternidade. Eu estava muito preocupado porque ainda são menores e precisam muito de mim, principalmente agora que a mãe se foi”, contou.

A conquista foi bastante comemorada pelo pedreiro, pois agora ele possui direito sobre as crianças, o que não acontecia anteriormente.

“Sem ter o nome do pai nos documentos eu não tinha direito sobre eles e isso me tirava o sono. Por anos a fio sonhei com esse momento e ele aconteceu. Meus filhos são meus amores, minha razão de viver”, celebrou.