Saneago diz que obras na Avenida Brasil devem terminar na quinta-feira (13)

A recuperação do asfalto e consequente liberação da Avenida Brasil, no bairro Cidade Jardim, em Anápolis, estão previstas para acontecer na quinta-feira (13), afirma a Saneago.

A região ficou comprometida após o chão ceder e uma cratera se abrir no asfalto, no acesso ao viaduto Nelson Mandela, no final da tarde desta segunda-feira (10).

Registros do momento exato mostraram que o buraco formado quase engoliu um ônibus da Urban que passava pelo local, além de inundar o estacionamento da Smart Fit.

Ao Portal 6, a Saneago informou que os reparos na tubulação e a compactação da vala terminaram nesta terça-feira (11).

No entanto, a companhia reforça que a entrega só poderá acontecer nesse tempo previsto caso as condições climáticas forem favoráveis, já que o período chuvoso acaba prejudicando o recapeamento.