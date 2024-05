Entenda por que Goiás é um dos estados mais importantes para ajudar em doações de tragédia no RS

Recurso quase que exclusivo pode ser vital na logística de operação para as doações

Davi Galvão - 08 de maio de 2024

Somente duas bases militares no país possuem a aeronave KC-390. (Foto: Divulgação)

Com a recente catástrofe climática que assola o Rio Grande do Sul (RS), diversas campanhas de doação de alimentos, roupas e mantimentos em geral estão sendo organizadas ao redor do país. Ainda assim, Goiás configura um dos estados com a logística mais importante neste quesito e o motivo tem a ver diretamente com Anápolis.

Isso porque, com a primeira leva de itens fornecidos pelos anapolinos marcada para ser enviada pela Base Aérea de Anápolis (BAAN) já nesta quinta-feira (09), a cidade se configura como um dos dois únicos municípios em todo o Brasil a possuírem a aeronave KC-390 – sendo a outra localidade o Rio de Janeiro (RJ).

O modelo em questão possui a capacidade para transportar, em apenas uma viagem, até 26 toneladas de mantimentos.

Em um cenário no qual a maior parte das estradas até os municípios atingidos pelas enchentes estão intransitáveis, a possibilidade de efetuar entregas tão expressivas é de fundamental importância na logística das operações.

Para se ter uma ideia, em níveis de comparação, outra aeronave que costuma ser utilizada em situações similares é o C-105, que também desempenha a função de “cargueiro” e está presente em outros estados, mas não costuma carregar mais que 9 toneladas.

Ou seja, o KC-390, presente em Anápolis, tem quase três vezes a capacidade de um modelo com a mesma missão.

Desse modo, uma alternativa que se apresenta para todo o estado de Goiás, e também regiões do entorno, é enviar as doações até a BAAN, para que a base funcione como “ponto de escoamento” para as áreas afetadas.